В ЕС предложили создать черный список компаний, помогающих России обходить санкции

Опубликовано: 22.02.2023 13:07 , Обновлено: 22.02.2023

Группа из десяти государств-членов ЕС призвала в 2023 году к более решительным действиям по предотвращению поставок в Россию запчастей для военной техники через подставные компании в соседних странах.

Группа стран, в которую входят Франция, Германия, Италия и государства Балтии, опубликовали документ, в котором заявили, что “2023 год должен стать годом успеха в противодействии обходу санкций”

В неофициальном документе группа утверждает, что особое внимание следует уделить западным компонентам, используемым в российском вооружении и военной технике, деталям, которые нелегко заменить и отсутствие которых может подорвать военное производство России.

“Мы видим, что Россия переходит к полноценной военной экономике с целью поддержания своих военных усилий. Альтернативные цепочки поставок создаются за счет использования подставных компаний и посредников в ряде стран вокруг России. Особое внимание следует уделить западным компонентам, которые имеют решающее значение для российской военной промышленности. Таким образом, небольшое нарушение этих производственных цепочек быстро оказывает значительное влияние на способность России производить оружие и военную технику”, - говорится в заявлении десяти европейских стран.

Они рекомендовали такие шаги: