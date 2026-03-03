В ЕС из-за войны в Иране заговорили о российском газе: цены взлетели, а хранилища почти пусты

📊 Анализ

Опубликовано: 03.03.2026 16:10 , Обновлено: 04.03.2026

Удары США и Израиля по Ирану, фактически знаменовавшие начало войны, поставили мировую экономику перед самым серьезным энергетическим вызовом, считают в брюссельском аналитическом центре Bruegel. Ситуация уже привела к резкому скачку цен на газ в Европе. А кое-кто заговорил про вероятность возобновления дискуссии о том, не слишком ли поспешным был отказ от российского топлива.

Хотя на долю самого Ирана приходится всего около 5% мировой добычи нефти, реальная угроза гораздо серьезнее. Все дело в Ормузском проливе — узкой 39-километровой полоске воды между Ираном и ОАЭ, через которую, по данным трекера Vortexa, ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Как поясняют в Bruegel, это “примерно пятая часть мирового потребления”.

Особенно чувствительным удар стал для Европы: весь сжиженный природный газ (СПГ) из Катара и ОАЭ (а это около 20% глобальной торговли СПГ) идет именно через этот пролив. Иранские силы, а именно Корпус стражей исламской революции (КСИР), уже не раз демонстрировали возможность перекрыть этот маршрут, имея на вооружении большое количество ракет и дронов. Согласно спутниковым снимкам, с момента первых ударов транспортировка нефти и газа в регионе практически остановилась.

Пустые хранилища Европы

Реакция рынков не заставила себя ждать. В понедельник цены на нефть подскочили примерно на 8%, но европейский газовый рынок отреагировал куда болезненнее — рост составил почти 40%, а во вторник, по данным Reuters, цены взлетели уже на 75%, достигнув многолетних максимумов. К тому же, крупнейший экспортер СПГ Катар в понедельник приостановил добычу, что еще больше накалило обстановку.

По словам нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, пока рынки делают ставку на “короткую, не слишком разрушительную войну”, однако ситуация может измениться в любой момент. И тогда цены поползут дальше вверх.

Критическим фактором для Европы является не только рост цен, но и состояние газовых хранилищ (ПХГ). К концу февраля 2026 года они были заполнены лишь на 46 миллиардов кубометров (куб. м), тогда как годом ранее этот показатель составлял 60 млрд куб. м, а в 2024-м — и вовсе 77 млрд куб. м. Как отмечают в Bruegel, низкий уровень запасов “может осложнить закачку газа к следующей зиме и усилить давление на промышленные расходы, если сбои в поставках продолжатся”.

Аналитики предупреждают, что блокировка транзита СПГ через Ормузский пролив поставит Европу в крайне невыгодное положение. По утверждению Симоно Тальяпьетры из Bruegel, континенту придется конкурировать с покупателями из Азии за спотовые партии газа, что моментально вернет воспоминания о кризисе 2021-2023 годов и еще сильнее подстегнет цены.

К тому же, зависимость Европы от американского СПГ и так растет: ведущий аналитик IEEFA (Института экономики энергетики и финансового анализа) Ана Мария Халлер-Макаревич уточнила, что этот показатель подскочил с 58% в 2024 году до 65% в 2025-м, пишет EUObserver.

“Второй звонок”: политики призывают ускорить “зеленый” переход

Тем временем, в самом Евросоюзе на фоне кризиса зазвучали призывы не только к альтернативным поставкам, но и к пересмотру стратегии. Министр энергетики Норвегии Терье Осланд в интервью Reuters заявил, что в ЕС могут возобновиться разговоры о необходимости закупать российский газ.

“Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я полагаю, что дискуссия возобновится”, — сказал он, напомнив, что меньше месяца назад страны ЕС окончательно одобрили поэтапный запрет на импорт газа из России к концу 2027 года.

Эксперты, однако, настаивают на другом пути. С точки зрения Тальяпьетры, для европейских политиков сейчас есть только один логичный выход — форсированное развитие зеленой энергетики. Он считает, что уязвимость Европы к геополитическим шокам по-прежнему связана с зависимостью от импортных ископаемых.

Профессор Оксфордского университета Ян Розену оценил ситуацию еще более критично. По его мнению, Европа “не усвоила урок” энергетического кризиса 2022 года.

“Мы заплатили 800 миллиардов евро субсидий во время кризиса, диверсифицировали поставки, у нас теперь больше СПГ, — прокомментировал он. — Но если посмотреть на зависимость от нефти и газа, она не снизилась. Мы недостаточно быстро масштабировали чистые альтернативы и сейчас расплачиваемся за это”. Он назвал происходящее “еще одним звонком” и выразил надежду, что на этот раз его не проигнорируют.

В то же время, Пол Кругман призывает не впадать в панику, но и не недооценивать риски. Экономики сегодня гораздо меньше зависят от нефти, чем 50 лет назад, а инфляция ниже.