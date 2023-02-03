В Энергодаре подорвали автомобиль
🎥 Видео
В Энергодаре Запорожской области, который контролируют российские военные, утром 3 февраля подорвали автомобиль.
В результате погиб один человек, сообщили назначенные Москвой «власти». Кто именно неизвестно.
Как пишут СМИ, после детонации в соседних домах вылетели окна, также загорелась машина, стоявшая рядом.
Назначенные Россией «власти» говорят о «теракте». Других подробностей пока нет
Тем временем в Сети появились видео произошедшего:
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