В Энергодаре подорвали автомобиль

🎥 Видео

Опубликовано: 03.02.2023 09:25 , Обновлено: 03.02.2023

В Энергодаре Запорожской области, который контролируют российские военные, утром 3 февраля подорвали автомобиль.

В результате погиб один человек, сообщили назначенные Москвой «власти». Кто именно неизвестно.

Как пишут СМИ, после детонации в соседних домах вылетели окна, также загорелась машина, стоявшая рядом.

Назначенные Россией «власти» говорят о «теракте». Других подробностей пока нет

Тем временем в Сети появились видео произошедшего:

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