В двух городах России прогремели взрывы
В двух российских городах — Ростове-на-Дону и Курске — вечером 3 января — прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.
В телеграм-каналах они опубликовали видео и фото, на которых видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов. Очевидцы предположили, что заработало ПВО.
Ростов-на-Дону pic.twitter.com/WJzwjgLcE5
— Важно Знать (@WorldBelarusi) January 4, 2023
Эту информацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, обстановка «остается стабильной, находится под контролем». Он призвал не поддаваться панике.
Кроме того, накануне взрыв слышали и в российском Курск. Также очевидцы заметили три пожарные машины, которые направлялись в сторону Подшипзавода.
Курск жд.? pic.twitter.com/yH1E2o3VLe
— Elena??? (@61_elena) January 3, 2023
В свою очередь крымские телеграм-каналы массово сообщали о взрывах в Симферополе и Севастополе.