В двух городах России прогремели взрывы

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Опубликовано: 04.01.2023 08:28 , Обновлено: 04.01.2023

В двух российских городах — Ростове-на-Дону и Курске — вечером 3 января — прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.

В телеграм-каналах они опубликовали видео и фото, на которых видны вспышки в небе и слышны звуки взрывов. Очевидцы предположили, что заработало ПВО.

Ростов-на-Дону pic.twitter.com/WJzwjgLcE5

— Важно Знать (@WorldBelarusi) January 4, 2023

Эту информацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, обстановка «остается стабильной, находится под контролем». Он призвал не поддаваться панике.

Кроме того, накануне взрыв слышали и в российском Курск. Также очевидцы заметили три пожарные машины, которые направлялись в сторону Подшипзавода.

Курск жд.? pic.twitter.com/yH1E2o3VLe

— Elena??? (@61_elena) January 3, 2023

В свою очередь крымские телеграм-каналы массово сообщали о взрывах в Симферополе и Севастополе.