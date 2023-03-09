В Чите из-за взрыва разрушено 2 этажа жилой многоэтажки

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Опубликовано: 09.03.2023 10:01 , Обновлено: 09.03.2023

В Чите (Россия, Забайкальский край) произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате обрушились два этажа, сообщили СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

Взрыв произошел на улице Боровая. Разрушены 4-й и 5-й этажи.

На место прибыли спасатели. Известно, что из под завалов удалось достать двух девочек. Телеграм-канал Mash добавил, что всего спасли 8 человек, еще двоих — женщину и ребенка продолжили искать.

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СМИ пишут, что в многоэтажке взорвался газовый баллон. Больше подробностей пока нет.

Телеграм-каналы опубликовали фото с места происшествия: