В Чили сильнейшие пожары убили более 100 человек и продолжают распространяться

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Опубликовано: 05.02.2024 10:18 , Обновлено: 05.02.2024

Разрушительные лесные пожары, бушующие на территории Чили, унесли жизни более 100 человек, сообщили власти страны, предупредив, что число погибших может возрасти.

Национальная служба предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий Чили сообщила, что на данный момент погибло по меньшей мере 112 человек. Чиновники уточнили, что опознаны 32 тела, проведено 38 вскрытий и 10 тел готовы к доставке родственникам.

На аэрофотоснимках из коммуны Эль-Оливар видны десятки автомобилей, сгоревших дотла, а также несколько домов, превратившихся в пепел. На одном из видео, опубликованных CNN, видно, как автобус перевозит пассажиров по городу Вальпараисо, в то время как снаружи бушуют пожары.

Власти назвали бушующие пожары самыми смертоносными в истории страны. Они начались в горных районах страны на фоне 30-градусной жары, вскоре достигнув прибрежных районов и густо заселенных городов.