В Черном море сел на мель танкер российского "теневого флота"

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Опубликовано: 06.12.2025 10:07 , Обновлено: 06.12.2025

Морское управление Болгарии сообщило, что нефтяной танкер, который подвергся удару украинских беспилотников недалеко от Турции на прошлой неделе, пришлось спасать из-за плохой погоды примерно в полутора километрах от побережья Болгарии.

Судну Kairos, подвернувшемуся атаке морских дронов 28 ноября, оказывает помощь Агентство морской администрации Болгарии, а также военно-морские силы и полиция, говорится в заявлении Министерства транспорта и коммуникаций страны.

Неясно, как судно попало на мель, но власти сообщили, что судно находилось под постоянным наблюдением из-за сильных волн и плохой погоды в этом районе. На борту танкера нет груза, и на снимках, опубликованных турецкими властями на прошлой неделе, видно, что в момент удара на судне был сильный пожар.

Судно не ответило на запросы при заходе в болгарские воды, но позже направило просьбу на эвакуацию. В то время на борту находилось десять человек. На прошлой неделе турецкие власти заявили, что на момент удара с судна были эвакуированы 25 человек персонала.