В России в Черное море утекла нефть

Опубликовано: 30.08.2025 10:36 , Обновлено: 30.08.2025

В акватории Черного моря неподалеку от города Новороссийск Краснодарского края России произошел разлив нефти. Объем попавшего в воду сырья, по данным Росприроднадзора, составил порядка 30 кубометров.

Как сообщили российские СМИ, инцидент произошел утром 29 августа во время проведения погрузочных работ на морском терминале, принадлежащем АО «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)».

Согласно официальному сообщению, на выносном причальном устройстве № 2 случился автоматический разрыв соединения плавучего шланга, по которому нефть подается на танкер.

В КТК заявили, что “разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер”.

Точные причины срабатывания системы пока неизвестны.

В свою очередь представители Росприроднадзора заявили, что разлив нефти удалось локализовать и что угрозы дальнейшего распространения нефтепродуктов нет.

Ранее Telegraf.news писал, что в Средиземном море, недалеко от Ливии, взорвался танкер «Виламура» (Vilamoura), перевозивший 1 миллион баррелей нефти.

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