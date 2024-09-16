В Чехии вода прорвала дамбу. Под угрозой затопления оказался город Острава

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Опубликовано: 16.09.2024 19:21 , Обновлено: 16.09.2024

Чешский город Острава, расположенный примерно в 35 км от границы с Польшей, оказался под угрозой затопления и полной эвакуации. По данным местных СМИ, там прорвало речную дамбу. Это ситуация, которую не предвидел ни один план наводнения, сообщили власти чешского города.

Плотину прорвало в месте слияния Одры и Опавы, вода из обеих рек устремилась в город и затопила улицы. Мэр Остравы Ян Донал назвал ситуацию очень серьезной и даже критической. Вода течет, среди прочего, через химический и коксохимический заводы. В город отправили спасательные вертолеты.

В городе нет электричества и не работает мобильная сеть. Местная теплостанция также отключила горячую воду. Эвакуация все еще продолжается, что сильно осложняется погодными условиями. В некоторых местах глубина воды достигла 2 метров.

“Нам необходимо как можно быстрее починить плотину, чтобы предотвратить попадание воды в опасные районы и исключить возможную дальнейшую эвакуацию”, — признался мэр.

Чешские СМИ сообщили, что предполагаемое количество эвакуированных из Остравы уже составило около 2,5 тысяч человек. Из-за затрудненного движения власти Остравы уже попросили жителей не пользоваться автомобилями в городе. Из-за затопления и закрытия дорог местные транспортные компании запланировали изменения в работе общественного транспорта.

Наводнения в Чехии привели к первым смертям

Чешские власти предупредили, что лептоспироз может распространяться в районах, пострадавших от наводнений, что может привести к печеночной и почечной недостаточности и потенциально привести к летальному исходу.

Тем временем, в результате наводнения в Моравско-Силезском регионе погибли три человека. В Крнове зафиксировали двое погибших, одна женщина - в затопленной квартире.

Десятки тысяч домохозяйств в Чешской Республике остались без электричества. Помехи возникают из-за упавших деревьев и веток из-за ветра и заболоченности местности.

К настоящему времени 12 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, и проводится дополнительная эвакуация. Спасатели просят людей сотрудничать, чтобы им не пришлось эвакуировать их насильно, как в 1997 году.