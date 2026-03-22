В Чехии сотни тысяч вышли на демонстрацию против правительства

Опубликовано: 22.03.2026 09:40 , Обновлено: 22.03.2026

В субботу в Праге, столице Чехии, на площадь вышли сотни тысяч человек. Как сообщило агентство Reuters, организаторы заявили, что их количество составило не менее 250 000 человек. Участники митинга протестовали против правительства премьер-министра Андрея Бабиша, сокращения расходов на оборону и подавления СМИ.

Мероприятие стало одной из крупнейших демонстраций в стране с 1989 года. По словам председателя организации Milion Chvilek Микулаша Минара, мероприятие было призвано привлечь внимание к опасности подрыва демократии, олигархизации общества и мерам, предпринимаемым правительством Андрея Бабиша (ANO) для борьбы с ними.

Популистская и патриотическая партия ANO Бабиша вернулась к власти в декабре после четырех лет в оппозиции, сформировав правительство, состоящее из правых и крайне правых партий.













В планы правительства Бабиша входит сокращение расходов на оборону, изменение финансирования общественного телевидения (противники считают, что это нарушит независимость общественных СМИ) и ужесточение правил раскрытия информации для неправительственных организаций.

Организаторы крупнейшей антиправительственной акции протеста предупредили, что Чехию может постигнуть участь Венгрии или Словакии.

«Мы не хотим быть Венгрией. Мы не хотим идти по пути Словацкой Республики. Поэтому пора проснуться», — заявил агентству Reuters один из участников митинга.

На митинге звучала критика советника премьер-министра Наталии Вахатовой. «Трудно представить себе кого-либо более пророссийского», — сказал политический активист и один из организаторов митинга Микулаш Минар, упомянув сделки ее брата со Сбербанком и ее заявления в пользу России. Он назвал Вахатову «невероятной угрозой безопасности».