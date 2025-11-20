В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда

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Опубликовано: 20.11.2025 14:29 , Обновлено: 20.11.2025

Утром в четверг, 20 ноября, на участке Зливи — Дивчице в регионе Ческе-Будеёвице в Чехии произошло столкновение скоростного и пассажирского поездов.

Полиция опубликовала кадры с воздуха места крушения. На месте происшествия обнаружили пострадавших, а движение транспорта было остановлено. По последним данным, пять человек получили тяжёлые травмы, около 40 получили лёгкие травмы.

«После 6:15 утра столкнулись два поезда, по предварительным данным, пострадали более 10 человек», — сообщила пресс-секретарь полиции Южной Богемии Штепанка Шварцова.

















Спасатели уточнили, что произошло столкновение скоростного поезда маршрута Ческе-Будеёвице — Пльзень с пригородным пассажирским поездом. Причина столкновения пока не установлена.

Согласно информации на сайте Чешских железных дорог, движение было прекращено около 06:20. «Ведётся работа по спасению и расследование чрезвычайной ситуации. Организуется организация движения автобусов для замены», — сообщил перевозчик.

Генеральный инспектор Железнодорожной инспекции Ян Кучера подтвердил, что линия, где столкнулись поезда, не оборудована единой европейской системой управления движением поездов ETCS, которая предназначена для обеспечения безопасности движения поездов. В случае ошибки машиниста такая система должна снижать скорость и останавливать поезд.

«Следователи расследуют обстоятельства, предшествовавшие столкновению поездов. Будет возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, представляющего общественную опасность», — сообщила чешская полиция.

Спасатели продолжают работать на месте крушения поезда в Зливе. Машины скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Пассажиры рассказывают, что крушение поезда сопровождалось сильным грохотом, выбитыми окнами и слышны были плач пострадавших.

«Моя подруга позвонила мне около 6:20 утра и сказала, что они столкнулись с пассажирским поездом. Она сказала, что удар был сильный, телефон вылетел из руки, а потом она в основном помнит разбитые окна и пострадавших», — рассказал Томаш, который хотел забрать свою девушку с места аварии.

Из аварийных автобусов выходили те счастливчики, которым не потребовалась госпитализация. Им ещё предстоит пройти осмотр у врача в центре неотложной помощи.