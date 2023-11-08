В ЦАХАЛе рассказали, сколько туннелей ХАМАСа взорвали. Что происходит в секторе Газа?

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Опубликовано: 08.11.2023 19:24 , Обновлено: 08.11.2023

Израильская армия заявила, что ее саперы в Газе взорвали десятки туннелей, в ходе расширения наземной операции в секторе. Тем временем, сотни тысяч жителей Газы отправились в опасное путешествие в поисках убежища на юге региона.

“С начала боевых действий было разрушено 130 туннельных шахт, - сообщили в ЦАХАЛе. - Солдаты бригады “Нахаль” проводили оперативные мероприятия на тренировочном пункте ХАМАС в северной части Газы. Туннели были расположены под машиной, и после того, как они были вскрыты, шахты были разрушены”.

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Что происходит на севере Газы?

Получить информацию о военной операции в секторе Газа стало намного труднее. Однако арабский телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на местных жителей, что израильские войска обустраивают позиции в зданиях города Газа.

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В то же время тысячи людей продолжают двигаться на юг – но не автомобильными колоннами, а пешком. Они размахивают белыми флагами, опасаясь нападения. Также они в отчаянном путешествии на юг собираются в большие группы, веря, что численность может обеспечить некоторую безопасность.

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По данным израильской армии, на севере Газы осталось всего около 100 000 человек, тогда как ранее их было около миллиона.

Что говорят в мире

Все больше европейских политиков высокого уровня заявляют о необходимости остановить боевые действия. Ионе Беларра, министр социальных прав Испании и лидер крайне левой партии “Подемос” осудила мировых лидеров за двойные стандарты, заявив, что, в то время как нарушения прав человека в Украине осуждаются, в отношении жертв израильских бомбардировок царит “оглушительное молчание”.

Заявления о перемирии или полном прекращении войны в секторе Газа раздаются и в других странах, не только Ближнего востока, но и в Европе.

Тем не менее, члены G7 в совместном заявлении осудили ХАМАС, призвав террористов отпустить всех заложников. Однако они же призвали Израиль прекратить бомбежки сектора.

«Мы безоговорочно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других [группировок] по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом, чтобы не допустить их повторения», - заявили страны “Большой семёрки”.

Сколько километров туннелей ХАМАС построил в Газе?

ХАМАС никак не прокомментировал последнее заявление Израиля. Однако ранее один из основателей группировки Муса Абу Марзук заявил, что безопасностью гражданских в секторе Газа должна заниматься ООН, а не ХАМАС.

Так он объяснил, почему его группировка не использует туннели в качестве укрытий для мирных жителей. Он уточнил, что они построены для бойцов ХАМАСа и используются для борьбы с Израилем.

Журналист Спросил Мусу Абу Марзука, почему за все время ХАМАС построил 500 километров туннелей, но не возвел ни одного убежища в секторе Газа для мирных жителей.

На что он ответил: “Мы построили туннели, потому что у нас нет иного способа обезопасить себя от нападения и убийства. Эти туннели предназначались для того, чтобы защищать нас от бомбежек с самолетов. Мы ведем сражение изнутри тоннелей”.

“Всем известно, что 75% людей в секторе Газа являются беженцами, и ООН обязана предоставить им защиту. Согласно Женевской конвенции, оккупация предусматривает предоставление им всем услуг, пока они находятся под оккупацией”, - заявил Марзук.