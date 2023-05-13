В Брянской области вслед за вертолетом рухнул Су-34

🎥 Видео

Опубликовано: 13.05.2023 14:16 , Обновлено: 13.05.2023

Российское агентство ТАСС сообщило, что 13 мая в Брянской области рухнул российский истребитель Су-34. Примерно в это же время раньше появилось видео падения и вертолета.

“Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается”, - сказал представитель экстренных служб РФ.

Тем временем, в сети появилось видео, которое подтверждает, что вертолет над городом Клинцы в Брянской области был сбит какой-то ракетой в этот же день. Предварительно, два пилота сбитого над Клинцами Ми-8 погибли.

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Однако местные власти настаивают, что вертолет рухнул из-за возгорания двигателя. “Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя”, - передает ТАСС слова представителя местных властей.

Обновлено Тг-канал База сообщил, что в Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34. В регионе введен план «Перехват».

Видео падения самолёта пока не появилось. Но есть ролик уже пожара на земле.

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