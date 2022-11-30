В Брянской области «из-за боеприпаса» загорелись резервуары с нефтепродуктами

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Опубликовано: 30.11.2022 11:00 , Обновлено: 30.11.2022

В Брянской области России в среду, 30 ноября, произошел масштабный пожар — загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, это произошло в Суражском районе. По последним данным площадь пожара составила 1800 кв. м.

Официально о пострадавших не сообщали.

В СМИ пишут, что пожар произошел из-за «попадания неустановленного боеприпаса». Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. Из-за этого вспыхнули еще два резервуара.

Ранее Телеграф писал, что в Москве горела жилая высотка. Пожар произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, Россия.

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А в середине ноября в Белгородской области прогремели взрывы. В результате в одном из районов начался пожар.

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