В Британии рассказали, как ВСУ с помощью принтеров обманули российские самолёты

Опубликовано: 30.11.2022 16:27 , Обновлено: 30.11.2022

Российские военные были одурачены украинскими солдатами, которые напечатали огромные изображения взорванных ангаров, чтобы замаскировать свои авиабазы. Об этом сообщило британское издание The Mirror.

В отчёте Королевского института объединенных служб (RUSI) также говорится уже об известной ранее уловке украинцев, когда российские войска тратили ракеты на поддельные цели, включая муляжи ракетных установок Himars американского производства.

В докладе [link href=“https://www.mirror.co.uk/news/world-news/ukraine-prints-giant-picture-blown-28617668#comments-wrapper” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждается [/link], что существует ряд причин для плачевных результатов российских ВВС, в том числе проблемы с командованием, совершающими одни и те же ошибки снова и снова. По данным британских экспертов, вооруженные силы России серьезно страдают из-за использования устаревших карт. Что позволяет украинской армии легко вводить их в заблуждение.

В RUSI рассказали, что однажды украинские военные напечатали изображения разрушенных ангаров авиабазы на больших листах материала и накрыли ими свои истребители в качестве камуфляжа. Пилоты российских бомбардировщиков, глядя вниз, увидели, что о целях уже позаботились, и двинулись дальше, сообщает британское издание Times.

В Британии сообщили, что озадаченные тем, как украинские пилоты могли сохранить самолёты с разрушенными ангарами, российские военные даже предполагали, переместили ли украинцы их под землю на тщательно подготовленные подземные авиабазы.

В то же время, британские эксперты попросили не считать российскую армию совсем бездарной. Потому что такие идеи могли бы расслабить украинских военных и привести к большим потерям. По данным RUSI, главная проблема ВС РФ именно в непрофессиональном командовании.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные соорудили в тылу своих позиций деревянные имитации HIMARS, тем самым введя в заблуждение армию РФ. Россияне тратили дорогостоящие крылатые ракеты “Калибр” большой дальности для поражения этих псевдоцелей. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на доказательства в виде фотографий.

Новость Телеграф