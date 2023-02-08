В Британии объяснили, почему под санкции попала экс-уборщица из Петербурга

Опубликовано: 08.02.2023 15:26 , Обновлено: 08.02.2023

Великобритания в день прилета президента Украины ввела новые санкции в отношении некоторых россиян, которых там назвали военными и кремлевской элитой. Однако в список попала и Светлана Кривоногих, бывшая уборщица из Санкт-Петербурга, а теперь мультимиллионерша.

Британское издание The Guardian объяснило, почему чиновники его страны приняли такое странное решение. Журналисты утверждают, что Светлана Кривоногих является бывшей любовницей Владимира Путина.

Кривоногих работал уборщицей в магазине в 1990-х годах, пока не встретила Владимира Путина в Санкт-Петербурге, утверждает The Guardian.

Утечка документов в октябре 2021 года, так называемого “Архива Пандоры”, содержит бумаги, которые свидетельствуют как быстро эта женщина разбогатела и приобрела несколько объектов недвижимости, включая роскошную квартиру в Монако.

Власти Великобритании, похоже, считают что Владимир Путин является отцом дочери Кривоногих Луизы (Елизаветы), а потому способствовал появлению ее богатства. Именно поэтому ее включили в новый санкционный список.

Президент России ранее никак не прокомментировал эту историю, как и его представитель Дмитрий Песков.