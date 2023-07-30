В Британии начали готовить 2000 украинских "коммандос" для диверсий в Крыму - The Express

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Опубликовано: 30.07.2023 17:18 , Обновлено: 30.07.2023

Британские войска приступили к тренировкам элитной украинской бригады спецназа, так называемых "коммандос". Эти бойцы, по планам ВСУ, уже осенью будут действовать в Крыму, чтобы нанести максимальный ущерб российским войскам и вернуть полустров под контроль Киева до Рождества. С такой информацией выступило британское издание The Sunday Express.

Более 2000 украинских солдат уже прибыли в отдаленное место в Дартмуре, чтобы принять участие в специальных учениях. Тренировки проводятся в военном лагере в Окхэмптоне, графство Девон, который был закрыт для всех других воинских подразделений и представителей общественности.

Под наблюдением королевских морских пехотинцев из 42-го полка коммандос украинские спецназовцы ходят не только в классические марши на дальние дистанции, но и учатся атакам ротными группами. Причем во время тренировок используются боевые патроны.

Источники сообщают, что эти две тысячи украинских коммандос составят острие копья во время возвращения украинских военных в Крым, в то время как два других неназванных военных формирования будут проводить атаки в других направлениях.

Издание сообщило, что украинская операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием технологий для подрыва и парализования российских войск. В разных местах бронетанковые подразделения ВСУ будут пробивать оборону на узких перешейках. А их наступление будет поддерживаться ракетами большой дальности, которые поставят Великобритания, США и Германия.

Как Украина будет отвоевывать Крым?

Один высокопоставленный военный источник в Великобритании сообщил, что акцент делается на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам “сформировать боевое пространство”, прежде чем нанести удар в самое сердце противника.

“Операция по возвращению Крыма будет включать в себя нанесение множественных ударов по российским силам. Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как пользоваться оборудованием, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности”, - сообщил источник The Express.

В свою очередь, эксперт Chatham House Кейр Джайлс, автор книги “Война России против всех”, заявил, что маловероятно, что возвращение Крыма удастся достичь с помощью блицкрига, ‘если только российские войска полностью не будут разгромлены”.

“Но если атаки на Керченский мост продолжатся, и они перекроют железнодорожную линию, и это совпадет с наступлением, которое угрожает другим маршрутам, в конечном счете, это должно повлиять на то, насколько жизнеспособна российская власть в Крыму”, - сделал вывод британский эксперт.

Статья в британской прессе вышла после того, как в субботу, 29 июля, глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска войдут в Крым “скоро”.