В Белом доме рассказали маршрут и как в тайне подготовили визит Зеленского в США

Опубликовано: 21.12.2022 16:48 , Обновлено: 04.07.2024

По словам официальных лиц США, американский военный самолет был задействован для доставки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. А подготовка к визиту заняла всего одну неделю.

Военные и службы безопасности США принимали активное участие в мероприятиях по организации перевозки Владимира Зеленского из Украины в США и потом обратно в Украину.

После того, как Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США всего неделю назад, обе стороны немедленно начали принимать меры по обеспечению безопасности для визита, сообщил телеканал CNN.

“В конечном счете это было его [Зеленского] решение, - сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. - Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности соответствуют тому, что ему было нужно. Мы согласились с этим, и поэтому мы действуем соответствующим образом”.

Владимир Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после своего выступления перед Конгрессом на Капитолийском холме, поэтому его визит займет всего несколько часов.

Оказывается, президент Украины отправился в Польшу на поезде в среду. Видео, сделанное филиалом CNN TVN в Польше, запечатлело момент прибытия Зеленского на поезде в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но не указывается время.

Затем Влада на Зеленского видели в белом автомобиле 4x4, ожидающем отправления в составе колонны. По данным TVN, Зеленский отправился в аэропорт Жешув. Президента Украины видели с послом США в Украине Бриджит Энн Бринк.