В Белом доме проговорились о сроках наступления Украины

Опубликовано: 02.05.2023 20:05 , Обновлено: 02.05.2023

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Fox News, что ВСУ начнут наступление "в следующие недели". Ранее в Украине утверждали, что никто, кроме 4 человек из высшего руководства и командования, не знает точных планов.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала Бена Холла, что ситуация в Украине зашла в тупик, Блинкен не согласился и напомнил, что планы РФ уже потерпела поражение и призвал следить за развитием будущего украинского контрнаступления.

[info_b]Журналист Бенджамин Холл получил серьезные ранения во время обстрела россиянами под Киевом. Вместе с ним под обстрел попали оператор Fox News Пьер Закшевски и журналистка Александра Кувшинова, погибшие в результате полученных ранений. Сам Холл потерял часть одной ноги и стопу другой, ослеп на один глаз, потерял частично слух.[/info_b]

“Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее, уничтожить ее как независимое государство. Все это провалилось и не будет иметь успеха”, - рассказал Энтони Блинкен.

“Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя - лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир”.

“Три варианта”

В свою очередь, глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что не верит в полную победу Украины в этом году. По его мнению, у будущего контрнаступления есть три вероятных исхода:

“Полное обрушение российской линии фронта… Это уже случалось в предыдущих войнах — например, в Первой мировой войне. Так что вероятность этого есть”.

“Есть вероятность ограниченного успеха” ВСУ.

“Есть шанс не добиться успеха”.

По его мнению, у России в Украине сейчас порядка 200 тысяч солдат. Потери РФ убитыми и ранеными за все время войны Милли оценил в 200-250 тысяч.