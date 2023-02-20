В Белом доме объяснили, почему Байден прилетел в Киев именно сейчас

Опубликовано: 20.02.2023 13:28 , Обновлено: 20.02.2023

Белый дом выпустил официальное заявление по случаю внезапного визита президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля по дороге в Варшаву. Там заявили о "непоколебимой поддержке" Киева Вашингтоном.

“В то время как мир готовится отметить годичную годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины”, - говорится в заявлении.

В Белом доме считают, что “когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен”. Но заверили, что тот ошибся.

Джо Байден в свою очередь заявил, что в Киеве он не только расскажет о своей поддержке, но и обсудит новые поставки вооружений. “Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок”, - заверил президент США.

Ожидается, что новый пакет военной помощи Украине составит 500 миллионов долларов. В него должны войти в том числе и ракеты HIMARS.

Джо Байден также пообещал ввести новые санкции “против элит и компаний”, связанных с “российской военной машиной”. “Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на Восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины и основных ценностей прав человека и достоинства в Уставе ООН, которые объединяют нас по всему миру”, - признался Джо Байден.