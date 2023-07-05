В Белом доме обнаружили кокаин

Опубликовано: 05.07.2023 12:30 , Обновлено: 05.07.2023

Секретная служба США начала расследование после того, как в воскресенье, 2 июля, в Белом доме было обнаружено небольшое количество белого порошка, позднее опознанного как кокаин.

Президент США Джо Байден был в этот день в отъезде, и находился в Кэмп-Дэвиде с Джилл Байден и другими членами их семьи. Он вернулся в Белый дом только во вторник на празднование Четвертого июля.

В воскресенье часть комплекса Белого дома была даже ненадолго эвакуирована, поскольку сотрудники экстренных служб не могли сразу идентифицировать загадочное вещество и определить, может ли оно быть опасным. После того, как предварительно было установлено, что это был кокаин, Белый дом был снова открыт, а порошок отправлен на дальнейшее тестирование.

Это открытие вызвало волну насмешек в Интернете, причем некоторые пользователи социальных сетей нацелились на Хантера Байдена, сына президента, который рассказал о пристрастии к крэку и кокаину в своих мемуарах 2021 года “Красивые вещи”. Однако не было представлено никаких доказательств того, что вещество, найденное в воскресенье, имело какое-либо отношение к Хантеру Байдену.

Точное место, где было обнаружено вещество, официально не подтверждено, однако Энтони Гульельми, представитель Секретной службы, сообщил New York Times, что оно было найдено в “рабочей зоне Западного крыла”, а не в библиотеке Белого дома, как сообщалось ранее.

Ссылаясь на “высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов”, телеканал CBS News сообщил, что порошок был обнаружен “на складе в каморке, обычно используемой сотрудниками и гостями Белого дома для хранения мобильных телефонов”.

Агентство Associated Press сообщило, что вещество было обнаружено “в общей зоне Западного крыла”, в месте, “доступном для туристических групп”, сославшись на слова двух сотрудников правоохранительных органов.

Властям еще предстоит официально подтвердить, где именно в комплексе Белого дома был обнаружен порошок, а также какой уровень доступа простых посетителей был бы к этому месту.

Белый дом, в отличие от других дворцов и правительственных зданий в других странах, доступен простым посетителям. Согласно официальному веб-сайту Белого дома, экскурсии по комплексу проводятся “самостоятельно и длятся примерно 45 минут”.