В Белом доме назвали переговоры с Путиным "упражнением на умение слушать" для Трампа

Опубликовано: 12.08.2025 20:40 , Обновлено: 12.08.2025

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет для президента США "упражнением на умение слушать". Также в администрации Трампа назвали город, где пройдет встреча - Анкоридж.

Левитт заявила, что именно Владимир Путин попросил Дональда Трампа о встрече.

“Президент Трамп полон решимости попытаться положить конец этой войне и остановить убийства… Как президент неоднократно заявлял, он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда бы эти результаты ни были достигнуты. Сейчас в мире нет лидера, который был бы более привержен предотвращению войн или их прекращению, чем президент Трамп”, - заявила она.

Также Ливитт напомнила, что на встрече будет “присутствовать только одна сторона, вовлеченная в эту войну”. Из-за чего президенту США потребуется больше понимания о том, как “положить конец этой войне”, сказала представительница Белого дома.

Ливитт заявила, что “механизм и расписание” встречи все еще согласовываются. Она также подтвердила слухи о намерении Трампа посетить Россию в будущем. Также представитель Белого дома отказалась разглашать подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

“Президент глубоко уважает все стороны, которые вовлечены в этот конфликт и пытаются положить ему конец… Я не буду забегать вперед и строить какие-то гипотезы”, - сказал Ливитт.

Тем временем, стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Они обсудили подготовку к встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.

Украина откажется от “обмена” территориями?

В то же время, в Украине как власти, так и оппозиция объявили, что не намерены соглашаться на объявленные ранее Трампом условия - вывод украинских войск с Донбасса и так называемый обмен территориями.

Так, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил телеканалу Sky News, что украинская “земля не продается”, и что сделка, связанная с обменом землей, создаст “опасный прецедент”.

Экс-президент Украины заявил, что считает Дональда Трампа “великим дельцом”, но предупредил, что Владимир Путин - “великий нарушитель спокойствия”.

“Без Украины не может быть никакого окончательного решения”, - сказал он, имея в виду пятничные переговоры между Трампом и Путиным.

“Не готов обсуждать территории Украины”

Владимир Зеленский после последнего разговора с Трампом по телефону уточнил в разговоре с журналистами, что даже не обсуждал такой вариант.

«Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», – рассказал президент Украины.

“Что касается переговоров — в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно, и никто это не примет. Поэтому разговор президента США и Путина безусловно может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. И я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает”, - заявил Зеленский.