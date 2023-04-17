В Белгороде в результате атаки дронов загорелись две электроподстанции - СМИ

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Опубликовано: 17.04.2023 11:35 , Обновлено: 17.04.2023

Стали известны подробности инцидентов в российском Белгороде, где сегодня ночью сразу на двух электроподстанциях загорелись трансформаторы. В российских телеграм-каналах причиной пожаров назвали «бомбы, сброшенные беспилотниками», а официальные власти региона – «действия противников».

Так, телеграм-канал Baza сообщил, что в ночь на 17 апреля беспилотный летательный аппарат сбросил две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну - на подстанцию в селе Драгунское Белгородского района. В результате атаки беспилотников, по данным телеграм-канала, вспыхнули трансформаторы, а в небо поднялся столб густого дыма.

В комментариях жители из близлежащих районов сообщили взрыве, который они услышали перед тем, как разгорелся пожар. Очевидцы также поделились в соцсетях видео с кадрами одного из пожаров в Белгороде.

Жители Белгорода также сообщили, что после инцидента в некоторых районах города частично пропал свет.

Информацию о двух пожарах, вспыхнувших в ночь на 17 апреля, подтвердило руководство области.

“Причина – действия наших противников”, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе утреннего обращения. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал и пообещал “разобраться в причинах произошедшего” и “максимально быстро устранить все технические последствия”.

Раскрывать все подробности произошедшего в ночь на 17 апреля глава области отказался.”Информация будет поступать и нашим врагам” , - пояснил он.

Между тем, в МЧС по Белгородской области сообщили, что справились с пожарами буквально за час и предупредили об опасности новых обстрелов, сообщает местный портал bel.ru. По информации издания, 17 апреля под обстрел вооруженными силами Украины попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге.

В Генштабе ВСУ инциденты в Белгородской области никак не комментировали.