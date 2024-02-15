В Белгороде под ракетный обстрел попал торговый центр – шесть погибших

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Опубликовано: 15.02.2024 13:17 , Обновлено: 15.02.2024

Как минимум шесть человек погибли и ещё десяток пострадали в результате ракетного обстрела российского Белгорода в четверг, 15 февраля. Под ударом, в числе прочего, оказался один из торговых центром города на улице Плеханова - туда упал один из сбитых реактивных снарядов.

По данным телеграм-канала Shot, погибли четыре человека, которые находились внутри торгового центра в момент удара, ещё двух мужчин убило обломком ракеты прямо на входе в здание. Сообщается, что среди жертв атаки были два ребёнка, в том числе “младенец, который был в коляске”. Кроме того, сообщается о трёх пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, поэтому не исключено, что число жертв атаки может вырасти.

Очевидцы происшествия поделились кадрами пострадавшего торгового центра в соцсетях. Сейчас туда оперативно съезжаются “скорые”.

По данным местных телеграм-каналов, обломки снарядов упали также на территории школы №42 на улице 60 лет Октября. Кроме того, один из обломков ракеты упал на территории местного стадиона. По данным телеграм-канала Shot, в результате пострадал один мужчина - ему потребовалась помощь медиков.

В момент атаки местным жителям пришлось прятаться, где придётся, в том числе, на остановках остановках общественного транспорта, которые местные власти недавно укрепили бетонными блоками.

Министерство обороны России уже отчиталось о “пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации”. Согласно официальному сообщению ведомства, огонь вели из реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, и около 12:30 дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области в общей сложности 14 реактивных снарядов.

Украинские власти пока никак не комментировали эти сообщения.