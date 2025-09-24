В Бангкоке внезапный провал поглотил машины и дорогу
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Провал размером 30на 30 метров и глубиной более 15 метров образовался напротив больницы Ваджира в Бангкоке после того, как грунт прочёл в строящемся туннеле метро.
Сообщений о пострадавших не поступало, но в результате обрушения были повреждены дороги, трубы и линии электропередач, что вынудило больницу приостановить амбулаторное обслуживание на два дня.
Власти приостановили строительные работы, эвакуировали близлежащих жителей и начали срочную проверку безопасности городской подземной инфраструктуры.
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