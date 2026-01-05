В Балтийском море повредили кабель связи, соединявший Литву с Латвией

Опубликовано: 05.01.2026 09:13 , Обновлено: 05.01.2026

В Балтийском море недалеко от латвийского портового города Лиепаи в выходные повредили оптоволоконный кабель связи, протянутый между Литвой и Латвией. Латвийская полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса – умышленное уничтожение или повреждение общественной сети электронных коммуникаций или ее оборудования.

Официально об инциденте сообщила в своих социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силина. По её словам, кабель принадлежал частной компании и латвийских интернет-пользователей не затронул.

В Национальном центре по управлению кризисами Латвии на время официального расследования отказались делать выводы или строить предположения о причинах повреждения кабеля. По их данным, инцидент произошел в территориальных водах Латвии ещё 2 января.

Между тем, как сообщил литовский портал LRT со ссылкой на латвийскую полицию, вероятным виновником повреждения кабеля связи стало “подозрительное судно”. Согласно анализу данных Береговой охраны Национальных вооруженных сил Латвии, сначала оно проплыло над старым неисправным кабелем, а затем изменило курс и перерезало действующий кабель связи, повредив его.

Само судно не стали пока задерживать - в настоящее время оно находится в порту Лиепаи. Сообщается, что его экипаж также не задержан - они сотрудничают с полицией, способствуя выяснению обстоятельств происшествия.

Отметим, что это второй подобный инцидент в Европе за неделю. В канун Нового года, 31 декабря, финская полиция задержала 132-метровое судно Fitburg, следовавшее из российского Санкт-Петербурга в израильскую Хайфу по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. По версии полиции, кабель, соединявший Финляндию с Эстонией, судно повредило своим якорем, точно так же, как годом ранее сделал нефтяной танкер Eagle S. Тогда инцидент был признал случайностью.