В Балтийском море повредили кабель связи между Санкт-Петербургом и Калининградом

Опубликовано: 07.11.2023 12:46 , Обновлено: 07.11.2023

"Ростелеком" сообщил, что начал ремонтные работы на кабеле связи под названием "Балтика", который соединял по дну Балтийского моря Калининград и Санкт-Петербург.

Один из участков линии проходит через через экономическую зону Финляндии. Поэтому для ремонта требовалось разрешение этой страны.

Дмитрий Песков уже прокомментировал инцидент, сообщив, что Кремль не обладает информацией о ситуации с повреждением кабеля связи.

В Финляндии приказали России отложить работы из-за расследования повреждения газопровода Balticconnector, соединяющего эту страну с Эстонией. Власти Финляндии раньше сообщили, что к повреждению газопровода и параллельного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море был причастен «государственный субъект». Об этом 12 октября сообщает Reuters.

Ранее финские власти заявили, что на морском дне рядом с поврежденным трубопроводом были обнаружены внешние следы. Главный следователь также сказал, что сейчас похоже, что повреждения были нанесены механической силой, а не взрывом.

Напомним, 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector, сочетающего Финляндию и Эстонию, по подозрению в возможной утечке газа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков11 октября отреагировал на слова финского президента Саули Ниинистё о том, что газопровод Balticconnector, соединяющий страну с Эстонией, мог быть поврежден в результате внешнего влияния.

“Безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по совершению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против трубопроводов Северный поток», — сказал Песков.