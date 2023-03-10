В Бахмуте подорвали самолет-памятник МиГ-17
🎥 Видео
В Сети появилось видео подорванного в Бахмуте Донецкой области Украины самолет-памятник МиГ-17 ,установленный на юго-западе города.
Кадры опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
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Кто это сделал — неизвестно.
Самолет-памятник МиГ-17 был одной из визиток Бахмута, и стал традиционным местом для фото на память во время войны. Около него часто делали фото, приезжающие в город.
Вот как он выглядел:
Известно, что сейчас район, где был памятник, штурмуют российские войска.