В Армении назвали условия подачи заявки на вступление в Евросоюз

Опубликовано: 18.10.2025 17:35 , Обновлено: 18.10.2025

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна сделает все, чтобы поскорее вступить в Евросоюз. Но дата главного шагп - подачи заявки - пока не определена.

«У нас есть закон, который обязывает правительство Армении проводить такую политику и стремиться к членству в Европейском союзе. Когда мы подадим заявку, я точно сказать не могу. Может быть, в следующем месяце, может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика”, - заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

При этом, по его словам, Армения уже начала работу с Евросоюзом, “существенно углубив двусторонние отношения”.

“У нас есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС. И мы уже начали процесс упрощения визового режима. Мне кажется, этот процесс идёт довольно успешно. Мы также ведем переговоры по нескольким новым документам и завершили работу над новой программой партнёрства”, - пояснил Арарат Мирзоян.

По словам главы МИД Армении, граждане его страны поддерживают политику властей по скорейшей интеграции с Евросоюзом. “Мы видим, что граждане Армении требуют от нас дальнейших действий. И мы слышали с их стороны критику в адрес возможных задержек и длительных процедур, внутренних процедур и так далее», — сказал Арарат Мирзоян.

На данный момент Армения входит в Евразийский сою (ЕАЭС), международную организацию, которую Россия продвигает как альтернативу Евросоюзу. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В случае вхождения Армении в Евросоюз, ей придется покинуть ЕАЭС.