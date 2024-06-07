В Армении на АЗС взорвалась цистерна с газом – 7 пострадавших

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Опубликовано: 07.06.2024 08:29 , Обновлено: 07.06.2024

На автозаправочной станции у трассы Ереван-Севан в Армении поздним вечером 6 июня взорвалась цистерна с газом, в результате чего вспыхнул серьёзный пожар, справиться с которым спасателям удалось лишь спустя несколько часов. По данным Министерства здравоохранения Армении, в результате ЧП пострадали семь человек, двое в тяжёлом состоянии остаются в реанимации.

Потушить огонь на АЗС спасателям удалось лишь глубокой ночью, поскольку на территории, охваченной пожаром, находилось множество построек с легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, как сообщил в соцсетях официальный представитель МВД Армении Нарек Саркисян, пока сохраняется высокая опасность повторного возгорания, поэтому пожарные продолжили охлаждать территорию и уничтожать оставшееся в емкостях горючее, чтобы не допустить ещё одного взрыва, сообщило агентство Sputnik Армения.

По официальным данным Минздрава на утро 7 июня, в результате взрыва на АЗС пострадали семь человек. Одного из них - 17-летнего парня - отпустили домой после оказания первой помощи, а вот двоих мужчин 44 и 33 лет пришлось перевести в реанимацию. Медики оценили их состояние как крайне тяжелое, состояние ещё четверых пострадавших - средней тяжести, но стабильное.