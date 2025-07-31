В Анголе рост цен на бензин привел к массовым беспорядкам, смертям и тысячам арестов. На сколько подняли?

Опубликовано: 31.07.2025 14:16 , Обновлено: 31.07.2025

В результате беспорядков в Анголе на этой неделе из-за резкого повышения цен на топливо (на 30%) погибли 22 человека и более 1200 были арестованы, сообщили власти в четверг.

Насилие началось в понедельник, когда водители Candongueiros – сине-белых маршрутных такси, которые перевозят почти 90% пассажиров пригородной зоны Луанды, – объявили трехдневную забастовку.

В понедельник и вторник в столице страны Луанде и нескольких других городах были слышны спорадические выстрелы, когда люди грабили магазины и вступали в столкновения с полицией.

“Мы сожалеем о гибели 22 человек, в том числе одного полицейского”, - заявил журналистам министр внутренних дел Мануэль Хомем в кулуарах заседания Совета министров под председательством президента Жуана Лоренсу.

По его словам, около 200 человек получили ранения в результате беспорядков, а более 1200 человек были арестованы. В заявлении, опубликованном после встречи министров, говорится, что вандализм и беспорядки привели к повсеместной нестабильности в стране.

Сейчас силы безопасности патрулируют улицы Луанды, столицы Анголы, в то время, как общественный транспорт понемногу возобновил движение после двухдневного простоя.

Забастовка стала последней в серии протестов после того, как 1 июля цены на топливо были повышены с 300 до 400 кванз (0,29-0,38 евро) за литр.

Свое решение правительства объяснило необходимостью снизить субсидии на топливо по рекомендации Международного валютного фонда, который взамен потребовал выделить больше государственных средств на здравоохранение и образование.

Но это возмутило многих в стране с населением в 36 миллионов человек, которая и без того находится под давлением инфляции, составляющей около 20%, и безработицы, достигающей почти 30%.