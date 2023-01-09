В Афганистане призвали судить британского принца Гарри

Опубликовано: 09.01.2023 14:30 , Обновлено: 09.01.2023

Афганцы призвали принца Гарри предстать перед судом за гибель людей, в убийстве которых он признался, когда воевал в стране на стороне вооруженных сил Великобритании.

В своей книге “Запасной” Гарри рассказал, что убил 25 талибов, и говорил, что думал о них не как о “людях”, а как о “шахматных фигурах”, которые были сняты с доски.

Герцог Сассекский совершил две поездки в Афганистан во время военной службы, в том числе одну поездку в период с 2012 по 2013 год, во время которой он служил вторым пилотом-наводчиком ударного вертолета Apache.

Среди обвинивщих принца Гарри есть и Мулла Абдулла, который заявил, что потерял девять родственников, когда его дом подвергся авиаудару в районе Нахр-Э-Сарадж. Он сделал заявление информационному агентству AP с могилы своего покойного отца, который был среди убитых: “Мы просим международное сообщество предать этого человека (принца Гарри) суду, и мы должны получить компенсацию за наши потери. Мы потеряли наш дом, нашу жизнь и членов семьи, мы потеряли средства к существованию, а также наших близких”.