Уволенный глава Офиса Зеленского объявил, что пойдет на фронт

Опубликовано: 29.11.2025 13:57 , Обновлено: 29.11.2025

Андрей Ермак, подавший в отставку с поста главы Офиса президента Украины, заявил, что отправится на фронт после отставки. На данный момент он находится за пределами Украины.

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Меня осквернили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем [Владимиру] Зеленскому, я иду на фронт», — заявил он в интервью The New York Post.

«Мне отвратительна грязь, направленная в мой адрес, и еще отвратительнее отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», — говорится в цитате Ермака для The New York Post.

Экс-глава Офиса президента Украины не уточнил, что имел в виду под тем, что отправится на передовую, и присоединится ли к какому-либо подразделению ВСУ.