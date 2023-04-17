Уводят мужей - Британки пожаловались властям на украинских бежененок

Опубликовано: 17.04.2023 10:08 , Обновлено: 17.04.2023

Жители Великобритании пожаловались властям на украинских беженцев из-за участившихся случаев мошенничества, воровства и высоких трат на дорогую технику. "Обманутые украинскими беженцами" объединились в интернет-сообщество, где делятся друг с другом историями о том, как они пострадали от украинцев, которых приютили у себя дома. Среди прочего там немало историй британок, у которых, по их словам, молодые украинки увели мужей из семьи.

В Великобританию граждане Украины могут попасть по программе «Дома для Украины». Она даёт украинцам право жить и работать в стране, а также получать финансовые льготы с первого дня. Однако, как сообщает издание Daily Mail, сегодня многие британцы разочаровались в этой программе, в том числе, из-за №сложности выстраивания отношений между хозяевами и гостями из-за глубоких культурных различий и финансового напряжения, ложащегося на домовладельцев в условиях продолжающегося кризиса стоимости жизни”.

В результате британцы, недовольные нынешней политикой британских властей в отношении украинских беженцев, объединились под руководством 53-летней Эммы Нишигаки. По её словам, она представляет интересы “более десятка британских женщин, которым наставили рога, чьим мужьям “вскружили головы” их более молодые гостьи”, которых они приняли в своём доме.

Члены сообщества призвали британских властей более тщательно проводить проверку биографии украинских беженцев. Недовольные британцы заявили, что многие из них стали “жертвами обмана и воровства со стороны гостей”, обвинив их, в числе прочего, в несоразмерных для беженцев тратах на дорогую технику (рассказывают о покупках Apple AirPod за 230 долларов, солнцезащитные очки Dolce & Gabbana за 250 долларов), инъекции ботокса и нежелании тратить деньги из своего кармана, даже если они есть.

“Не заблуждайтесь, я не возражаю против того, чтобы украинцы приезжали в Великобританию, чтобы спастись от войны, но я возражаю против того, чтобы они жили за счет государства, когда им это не нужно. Самая большая ошибка правительства Великобритании заключалась в том, что она не провела более строгие проверки финансового прошлого”, - пояснила Эммы Нишигаки.

Кроме того, журналисты издания MailOnline отметили, что украинские беженцы, прибывающие в Великобританию, миогут легко получить через социальные сети поддельные документы, включая водительские права и поддельные сертификаты экзаменов, что облегчает им жизнь в стране. Однако местные власти считают, что “нет никаких доказательств того, что значительное число украинских беженцев обманывает систему социального обеспечения”.

“Так, где случаются случаи нецелевого расходования средств, мы сосредоточены на выявлении случаев и обеспечении возврата средств в государственный кошелек”, - подчеркнули в одном из департаментов Великобритании по работе с беженцами.