"Упрямство Путина" не помогло России захватить Бахмут. В Украине заявили о "стабилизации"

Опубликовано: 27.03.2023 12:06 , Обновлено: 27.03.2023

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в понедельник, 27 марта, что украинские войска продолжают отражать массированные атаки России на город Бахмут и что его защита является "военной необходимостью". В то же время, в Институте изучения войны заговорили о катастрофических последствиях для российской армии "упрямства Путина".

Как сообщили в ВСУ, Александр Сырский снова посетили визитом Бахмут для решения “проблемных вопросов, которые препятствуют эффективному выполнению боевых задач” и принял “оперативные решения, направленные на укрепление возможностей по сдерживанию и нанесению ущерба врагу”.

В сообщении не приводилось никаких подробностей и не говорилось, когда состоялся визит, но сами комментарии Сырского свидетельствуют о намерении Украины продолжать боевые действия в Бахмуте, несмотря на большое число погибших.

“Самая напряженная фаза сражения за Бахмут продолжается. Ситуация постоянно остается сложной. Противник несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия”, - сказал он.

Высоко оценив стойкость украинских войск в “чрезвычайно сложных условиях”, он заявил: “Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью… Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию”.

“Упрямство Путина”

В американском Институте изучения война (ISW), в свою очередь, заявили, что продолжающиеся атаки в районе Бахмута и Авдеевки стали “не просто бессмысленными, но фактически вредными для подготовки России к следующему этапу”.

В отчёте института говорится, что потери в живой силе и технике означают, что российские войска не получат никакого оперативного преимущества от взятия Бахмута и Авдеевки, поскольку они будут “неспособны использовать такие успехи”.

Россия расходует скудную боевую мощь в погоне за бессмысленными с оперативной точки зрения достижениями, вместо того чтобы создавать условия для принятия и разгрома украинского контрнаступления, которого, похоже, все ожидают неминуемо, считают эксперты.

Однако в ISW допустили, что “упрямство” Путина может иметь смысл “в затяжном конфликте, в ходе которого западная поддержка Украины ослабевает или заканчивается”.

Путин может даже рассчитывать установить с помощью этих наступлений новых условий для переговоров, чтобы потребовать международного признания аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Что происходит в Бахмуте?

Начальник генштаба Украины Валерий Залужный заявил на выходных, что “благодаря огромным усилиям Сил обороны” ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

Заявления украинских военных властей свидетельствуют, что военные действия в Бахмуте замедлились. Министерство обороны Соединенного Королевства заявило в обновленном отчёте разведданных в субботу, что российское наступление в Бахмуте “в значительной степени застопорилось” на фоне “крайнего истощения российских сил”, отметив, что Россия и Украина понесли высокие потери в войсках.

В отчёте говорится, что Россия, похоже, переключила свое внимание на близлежащую Авдеевку, город к югу от Бахмута. Однако и прдвидение России в Авдеевке, похоже, не состоялось. Игорь Гиркин написал в воскресенье в Telegram, что за последние два дня “не было никакого прогресса” из-за “недостаточности сил”.