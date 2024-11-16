"Умная и жёсткая" — Трамп назначил самого молодого в истории США пресс-секретаря Белого дома

Опубликовано: 16.11.2024 10:50 , Обновлено: 16.11.2024

Вновь избранный президент США Дональд Трамп назначил своим пресс-секретарём 27-летнюю Кэролайн Ливитт, которая, по его словам, зарекомендовала себя в качестве "высокоэффективного коммуникатора". К слову, на сегодняшний день эту должность занимает Карин Жан-Пьер, первая темнокожая на посту пресс-секретаря Белого дома.

В пятницу Дональд Трамп назначил пресс-секретарём Белого дома Кэролайн Ливитт, 27-летнюю активистку из его ближайшего окружения, которая, ожидается, будет активно защищать интересы вновь избранного президента США. Республиканец отметил, что девушка “умная, настойчивая и жёсткая”. “Я абсолютно уверен, она отлично справится”, — подчеркнул миллиардер.

Как отметила британская газета The Guardian, работа пресс-секретаря Белого дома заключается в том, чтобы информировать американский народ о деятельности президента, не раскрывая при этом секретов своего начальника. Задача Ливитт будет состоять в том, чтобы предоставлять достоверную информацию и завоевать доверие журналистов, сохраняя при этом верность Трампу.

[info_b]Ливитт станет самым молодым человеком, когда-либо занимавшим должность пресс-секретаря. Ранее это звание принадлежало Рону Зиглеру, который занял пост в возрасте 29 лет, когда Ричард Никсон назначил его пресс-секретарём в 1969 году.[/info_b]

Что о ней известно?

Кэролайн Ливитт, уроженка Нью-Гэмпшира, была помощником пресс-секретаря во второй половине первого президентского срока Трампа, с 2017 по 2021 год. Когда в 2020 году тот проиграл Джо Байдену, девушка стала директором по связям с общественностью Элизы Стефаник, представительницы Республиканской партии в Конгрессе США, которую Трамп назначил своим послом США в ООН.

Ливитт баллотировалась на место в Палате представителей США от штата Нью-Гэмпшир в 2022 году, победив на республиканских предварительных выборах. При этом она проиграла всеобщие выборы демократу Крису Паппасу, но этот опыт, похоже, дал ей ценный опыт публичных выступлений. К предвыборной кампании Трампа 27-летняя Ливитт присоединилась в 2024 году и была главным пресс-секретарём переходной команды избранного президента.

К слову, ранее мы рассказывали про 28-летнюю модель Элизабет Пипко, которой в США также пророчили должность пресс-секретаря Дональда Трампа. Американские СМИ называли её “самой сексуальной сторонницей Трампа, променявшей подиум на политику”, у которой к тому же нашлись белорусские корни.

Пресс-секретарем Трампа станет «куколка» с белорусскими корнями? Вот что о ней известно