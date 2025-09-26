Умер российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян

Опубликовано: 26.09.2025 14:47 , Обновлено: 26.09.2025

В Москве на 60-м году жизни скончался известный режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом 26 сентября в своих соцсетях сообщила его супруга, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

“Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю”, - таким коротким сообщением проинформировала о смерти супруга Симоньян на своей страничке в соцсети Х.

“Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо”, - попросила российская телеведущая в следующем посте.

Известно, что ещё в конце 2024 года Кеосаян попал в одну из московских кардиологических клиник, где перенес клиническую смерть и с тех пор не выходил из комы.

В России Кеосаян известен как кинорежиссёр, снявший такие картины как “Бедная Саша”, “Президент и его внучка”, ” Ландыш серебристый”, актёр, а также телеведущий. Получил звание заслуженного деятеля искусств России в 2024 году и заслуженного артиста России в 2025 году.

С 2022 года находился под персональными санкциями Европейского союза, Великобритании, Канады и ряд других стран за высказывания в поддержку вторжения России в Украину.