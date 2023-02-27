Умер российский политолог Павловский

Опубликовано: 27.02.2023 11:24 , Обновлено: 27.02.2023

Российский политолог и политтехнолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни в ночь на 27 февраля. Об этом сообщили СМИ и подтвердили его друзья.

РосСМИ пишут, что в последние годы он тяжело болел.

Павловского называют одним из идеологов современного политического режима в России, так как он разрабатывал концепции «суверенной демократии» и «путинского большинства», пишет BBC.

Мужчина родился в Одессе, окончил исторический факультет Одесского госуниверситета. В 1982 году был арестован по обвинению в издании журнала «Поиски» и осужден на три года ссылки.

В 1990-ых и 2000-х годах он работал советником главы администрации президента РФ. В 1995 году создал «Фонд эффективной политики», который работал над президентской кампанией Владимира Путина.

К слову, с 2011 года Павловский перешел в политическую оппозицию. Он выступил против решения Путина баллотироваться на третий срок и и начал критиковать российскую власть.