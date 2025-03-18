Умер Бедрос Киркоров

Опубликовано: 18.03.2025 19:27 , Обновлено: 18.03.2025

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров сообщил 18 марта о смерти своего отца - народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. Представительница Киркорова-младшего Екатерина Упенская назвала причину смерти.

“Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными!” - [link href=“https://t.me/official_kirkorov/1058” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] Филипп Киркоров в своем Telegram-аккаунте (орфография автора сохранена).

Екатерина Успенская российскому агентству ТАСС [link href=“https://tass.ru/kultura/23433431” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link], что Киркоров-старший умер из-за остановки сердца: “Да, правда, сегодня в 15:37. Дома, в кругу семьи [умер], остановилось сердце”. ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в музыкальной сфере написал, что певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта.

По [link href=“https://t.me/mash/62424” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] российского Telegram-канала Mash, Бедрос Киркоров умер из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. 20 декабря 2024-го 92-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на сильную одышку. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких, написал Mash.

А в августе 2024 года, по данным этого же источника, Киркоров-старший попал в реанимацию кардиологии в крайне тяжелом состоянии с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью.

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Бедрос Киркоров - болгарский, советский и российский эстрадный певец. Родился 2 июня 1932 года в городе Варна (Болгария). В конце 1940-х окончил профтехучилище по специальности сапожник. В 1966 году окончил отделение музыкальной комедии в московском ГИТИСе, где был одним из первых иностранных студентов. В 1970-х годах выступал как солист Московской областной филармонии.

С 1984 года — солист Новгородской областной филармонии. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова. С 1992-го - заслуженный артист РФ, в 2012 году получил звание народного артиста России. В 2005 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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