Умер художник-монументалист Зураб Церетели

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Опубликовано: 22.04.2025 10:28 , Обновлено: 22.04.2025

Во вторник, 22 апреля, стало известно о смерти известного художника-монументалиста, живописца и скульптора Зураба Церетели. Как сообщил его помощник Сергей Шагулашвили, мастер скончался на 92-м году жизни в результате остановки сердца и после продолжительной болезни.

По словам Шагулашвили, Церетели, который был директором Российской академии художеств и основателем Московского музея современного искусства, художник “работал до последнего” и у него осталось немало незавершенных проектов, сообщило российское агентство РБК.

Церетели, уроженец Тбилиси, за время своей плодотворной творческой карьеры создал более пяти тысяч произведений, причём не только в России, но и за рубежом. Так, одно из самых знаменитых его работ стала бронзовая скульптура “Добро побеждает Зло”, которая установлена перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

Другой всемирно известной работой Церетели стала “Слеза скорби” - 30-метровый мемориал “В ознаменование борьбы с мировым терроризмом”, переданный в качестве подарка правительством России правительству США в знак памяти жертвам терактов 11 сентября 2001 года (26 погибших были россиянами).

Есть работы Церетели и в Беларуси - в Национальном художественном музее хранятся более 200 произведений мастера. Это и скульптуры, и оригинальная графика, и живопись, которой Зураб Церетели, получивший мировую известность как скульптор-монументалист, также занимался постоянно.

Церетели был при жизни удостоен множества наград и премий, а его монументальные работы можно также увидеть в Бразилии, Великобритании, Грузии, Испании, Италии, Литве, Франции и Японии.