Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

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Опубликовано: 12.06.2023 11:40 , Обновлено: 12.06.2023

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице в Милане.

Экс-премьер-министр Италии скончался на 87-м году жизни. Об этом написало издание Corriere della Sera.

По данным СМИ, политик скончался в больнице в Милане.

Сообщается, что перед этим экс-премьера госпитализировали.

[info_b]Сильвио Берлускони родился в сентябре 1936 года. Государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011), предприниматель.[/info_b]