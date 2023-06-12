Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице в Милане.
Экс-премьер-министр Италии скончался на 87-м году жизни. Об этом написало издание Corriere della Sera.
По данным СМИ, политик скончался в больнице в Милане.
Сообщается, что перед этим экс-премьера госпитализировали.
[info_b]Сильвио Берлускони родился в сентябре 1936 года. Государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011), предприниматель.[/info_b]