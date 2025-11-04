Умер Дик Чейни - "серый кардинал" США

Опубликовано: 04.11.2025 15:03 , Обновлено: 04.11.2025

Дик Чейни, занимавший пост вице-президента США при президенте Джордже Буше-младшем с 2001 по 2009 год, скончался в возрасте 84 лет, сообщила его семья. Как отметил в этой связи телеканал CNN, Чейни был одним из инициаторов «войны с терроризмом», в ходе которой США начали вторжение в Ирак, основываясь на ложной информации. Ее итогом стало свержение иракского диктатора Саддама Хусейна.

Для многих Дик Чейни — это олицетворение силовой, интервенционистской внешней политики США 2000-х годов. Его фигура остается крайне неоднозначной: сторонники видят в нем сильного лидера, защищавшего безопасность страны, а критики — человека, чьи решения привели к затяжным войнам и нарушениям прав человека.

«В момент смерти он находился в окружении своей любимой жены Линн, с которой прожил в браке 61 год, дочерей Лиз и Мэри, а также других членов семьи. Бывший вице-президент умер от осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сообщила семья.

У Чейни были давние сердечно-сосудистые заболевания, он перенёс серию инфарктов (первый в возрасте 37 лет) и пересадку сердца в 2012 году.

Чейни считался одним из самых влиятельных вице-президентов США современной эпохи и «серым кардиналом», ответственным за принятие многих ключевых решений. По мнению многих, он был одним из главных инициаторов войны в Ираке, которую американцы и их союзники начали весной 2003 года.

Несмотря на то, что Чейни — консерватор и республиканец, он активно критиковал действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Перед прошлогодними президентскими выборами он заявлял, что будет голосовать за демократа Камалу Харрис.