Умер актер сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

Опубликовано: 16.09.2023 10:05 , Обновлено: 16.09.2023

Вячеслав Гришечкин, заслуженный артист России, умер 15 сентября в возрасте 61 года.

По информации”Комсомольской правды”, неделю назад Гришечкина госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Вячеслав Гришечкин снялся более чем в 160 кинокартинах. Одна из самых известных его ролей — полковник Александр Староконь в сериале «Солдаты». Также он снимался в сериалах «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада».

В 1994 году Гришечкину присвоили звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.