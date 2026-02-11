Украинские войска перешли в наступление в Запорожье — источник в НАТО

Опубликовано: 11.02.2026 21:23 , Обновлено: 11.02.2026

В Запорожской области в последние дни украинские войска отвоевали несколько населенных пунктов. В НАТО полагают, что это может быть связано с недавним отключением терминалов спутниковой связи Starlink, которые российская армия использовала на линии фронта.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности (издание The Moscow Times). По словам собеседника, потеря доступа к высокоскоростному спутниковому интернету поставила российские подразделения в «затруднительное положение» из-за проблем с оперативным управлением.

«Любая альтернатива, которую предложит Россия, вероятно, не будет столь же эффективной», — заявил представитель альянса, комментируя ситуацию на поле боя.

В российских военно-патриотических Telegram-каналах уже несколько дней бьют тревогу. «Мы остались без связи!» — пожаловался военнослужащий на видео, опубликованном каналом «Военкоры русской весны». Авторы канала объявили сбор средств на закупку радиостанций.

Другие Z-блогеры заявили о рисках на поле боя сразу после первых сообщений об отключениях. «Сейчас резко выяснится, что подразделения без связи работать эффективно не могут. Вот новость для некоторых в высоких кабинетах», — сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик». А паблик «Военный обозреватель» назвал ситуацию критической, подчеркнув, что «боевое управление было завязано на Starlink».

В то же время украинский Генштаб (Генеральный штаб Вооруженных сил Украины) объявил сразу после блокировки терминалов о снижении интенсивности российских штурмов с 5 февраля: 56 атак против 80–110 в предыдущие дни.

В среду ВСУ (Вооруженные силы Украины) сообщили об освобождении села Косивцево в Запорожской области, а за день до этого — о зачистке двух поселков.

Одновременно с известиями о наступлении ВСУ появилась информация о том, что российские силы в последние недели практически полностью заняли Гуляйполе — последний крупный населенный пункт на пути к Запорожью. Так что называть продвижение ВСУ полноценным контрнаступлением было бы преувеличением.