Украинские СМИ опубликовали фото уничтоженного российского ракетоносца в Керчи

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Опубликовано: 06.11.2023 20:48 , Обновлено: 06.11.2023

В украинских телеграм-каналах (Труха, "Политика страны" и других) появились фото, как сообщают, разрушенного украинской ракетой российского корабля "Аскольд". Если они правдивы, то ВСУ смогли уничтожить важную для украинцев цель - носитель "Калибров", ракет, которыми Россия отстреливает Украину.

Ранее командующий Воздушных сил Украины Олещук подтвердил попадание по российскому ракетному кораблю на верфи в Керчи. “Подтверждаю”, - прокомментировал он свое же заявление о том, что “Аскольд” мог быть поражено ракетой SCALP.

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Ракетные удары по Керчи подтвердили и в минобороны РФ. “4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет”, - признались в Минобороны РФ.

“В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе”, - сообщили российские военные.

Малый ракетный корабль “Аскольд” находился на верфи, так как ещё не был принят в состав флота и проходил испытания.

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Американский Институт изучения войны в своем отчете (ISW) сообщил, что, судя по спутниковым снимкам, поврежден был российский корвет проекта 22800 “Каракурт”.

Судоремонтный завод “Залив” в Керчи является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, возможно, стал основным ремонтным предприятием ЧФ РФ в оккупированном Крыму после успешного удара ВСУ по “Севморзаводу” в Севастополе 13 сентября 2023 года.

В ISW считают, что украинские войска продолжают целенаправленную кампанию по уничтожению российских военных кораблей в Черном море. Многие из них используются для ударов по территории Украины ракетами “Калибр”.