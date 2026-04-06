Украинские дроны поразили новый флагман Черноморского флота - ВСУ

🎥 Видео

Опубликовано: 06.04.2026 18:27 , Обновлено: 06.04.2026

Командующий Силами беспилотных систем (СБС ВСУ) Роберт Бровди объявил в своем Телеграм-канале, что украинские беспилотники смогли поразить новый действующий флагман Черноморского флота РФ.

Речь идёт о новейшем фрегате «Адмирал Макаров», который после потопления украинцами крейсера «Москва» выполнял функции флагмана Черноморского флота РФ. ЧФ России из-за постоянных атак украинских беспилотных катеров и ракет переместился из Крыма в Новороссийск. Там и произошла новая атака.

Также, по словам Бровди, украинские беспилотники ударили по самоподъемной плавучей буровой установке «Сиваш». Впрочем, командующий СБС ВСУ заявил, что ущерб ещё только устанавливается. В качестве доказательств он опубликовал видео атаки. Но на нем кадры обрываются ещё на подлете Дронов к судну.

«Адмирал Макаров» – российский фрегат проекта 11356Р («Буревестник»), носитель ракет «Калибр», всего третий корабль из серии, был введен в строй в 2017 году. Является одним из новейших кораблей Черноморского флота РФ.

Установка «Сиваш» принадлежала Украине до аннексии Крыма Россией.

В самой РФ факт поражения флагмана не комментировали официально. Однако, по данным российского военкоровского ТГ-канала (телеграм-канала) «Военный осведомитель», фрегат действительно подвергся атаке, когда стоял у причала. Ему пришлось отстреливаться от атаковавших его дронов из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что 5 апреля регион РФ подвергается массированной атаке беспилотников.

«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них – дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое – жители многоквартирного дома», – написал он.

Война дронов

Тем временем Украина в марте впервые обогнала РФ по количеству атак дронов, сообщил телеканал ABC News.

Там подсчитали, что в прошлом месяце РФ сообщила о сбитии 7347 украинских БпЛА (беспилотных летательных аппаратов; в среднем 237 в день), что является рекордным показателем.

Украинские ВВС (военно-воздушные силы) заявили, что в том же месяце столкнулись с 6462 российскими дронами и 138 ракетами, из которых около 90% БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и 74% ракет были перехвачены или уничтожены.