Украинские дети попросили у Святого Николая средства ПВО — Зеленский

Опубликовано: 19.12.2022 16:39 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские дети попросили у Святого Николая об оружии, системах противовоздушной обороны и победе в это Рождество. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря.

По словам украинского президента, в День Святого Николая российские войска «сделали подарок украинским детям новыми ударами».

«Украинские дети в своих письмах Святому Николаю просят о противовоздушной обороне, об оружии, о победе – победе для них, победе для всех украинцев. Они все понимают, наши дети. Давайте действовать», — сказал Зеленский в виртуальном обращении к саммиту лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Зеленский призвал лидеров JEF, в состав которого входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство, продолжать поддерживать Украину военной помощью, чтобы «ускорить движение наших вооруженных сил к победе».

«Наша победа будет победой для каждого из вас, для Европы, для вашего народа – победой, которую, я уверен, с нетерпением ждет весь мир», — добавил украинский лидер.

[info_b]День Святого Николая отмечают 19 декабря по старому юлианскому календарю, который отстает от григорианского на 13 дней.[/info_b]