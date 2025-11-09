Украинские беженцы стали источником миллиардов евро для принявших из стран. Уже не вернутся на родину?

Опубликовано: 09.11.2025 13:10 , Обновлено: 09.11.2025

Из-за войны миллионы украинцев вынужденно оказались за рубежом. Но со временем они не просто нашли кров, но и начали активно осваиваться: находить работу, тратить деньги и платить налоги. Этот процесс уже оказывает значительное влияние на экономики стран-реципиентов. Однако способы адаптации и интеграции кардинально различаются в зависимости от страны, демонстрируя два разных подхода.

От гуманитарной помощи к рабочему месту

Изначально выбор страны беженцами часто определялся близостью к Украине или наличием друзей и родственников. Однако со временем на первый план вышли более прагматичные причины: ситуация на рынке труда и объем социальной поддержки.

Главный тренд последних лет — это серьезный рост занятости украинцев, бежавших от войны. Если в 2023 году работу имели 55% мигрантов, то в 2024-м — уже 64%. Но за этими средними цифрами скрываются две совершенно разные истории — немецкая и польско-чешская.

Немецкий парадокс: щедрая помощь и низкая занятость

Германия проявила огромную гуманитарную щедрость, приняв у себя почти 1,2 миллиона человек — крупнейшую диаспору в ЕС. Страна предоставляет один из самых высоких уровней социальной помощи. Согласно официальным данным, украинец в Германии может получать около 950 евро в месяц (Bürgergeld) плюс оплату жилья. Для одинокой матери с одним ребенком общая сумма поддержки может достигать 1300 евро в месяц.

Однако эта «подушка безопасности» имеет и обратную сторону. Согласно официальной статистике, уровень трудоустройства украинцев в Германии один из самых низких — около 25%. Высокие пособия, особенно для семей с детьми, не создают срочной финансовой необходимости для быстрого выхода на работу.

В результате Германия, обеспечив социальную стабильность, сильно замедлила экономическую интеграцию значительной части беженцев. В последние месяцы власти начали дискуссию о сокращении социальной помощи беженцам.

Где украинцы платят в бюджет больше, чем получают

Несмотря на все трудности, украинцы стали важным драйвером роста для экономик стран, предоставивших им убежище. Анализ показывает, что их чистый вклад в бюджеты некоторых стран является положительным и продолжает расти.

Яркий пример — Чехия, где только за третий квартал 2025 года украинские беженцы заплатили государству 8,2 млрд крон налогов и взносов, что более чем в два раза превысило сумму государственных расходов на их поддержку (3,9 млрд крон).

«Украинцы, нашедшие здесь убежище, сегодня составляют значительную часть рынка труда. Большинство из них работают, платят налоги и страховые взносы, тем самым участвуя в финансировании нашей социальной системы», — отметил министр труда Чехии Мариан Юречка.

Аналогичная ситуация и в Польше. Согласно отчету Deloitte, в 2024 году украинцы сгенерировали 2,7% польского ВВП, что эквивалентно 22,7 млрд евро.

«Тот, кто думает, что беженцы обременяют экономику, пусть подумает еще раз. Позволив украинским беженцам сразу же приступить к работе… Польша значительно увеличила свой ВВП», — заявил представитель УВКБ ООН Кевин Аллен.

Цена интеграции

В то же время, даже в странах с высокой занятостью за успешными цифрами часто скрывается болезненная реальность. Многие украинцы с высшим образованием в Польше и Чехии вынуждены работать на низкоквалифицированных должностях — разнорабочими, операторами станков или в сфере обслуживания.

Языковой барьер и сложности с признанием дипломов не позволяют им реализовать свой потенциал. В результате средняя зарплата украинцев остается на 30% ниже, чем у местных жителей. Каждый пятый мигрант имеет доход ниже черты бедности, а с учетом высоких расходов на аренду жилья этот показатель и вовсе взлетает до 40%.

Неопределенное будущее

Тем не менее миллионы украинцев за границей живут в новой реальности, которая сильно зависит от политики страны пребывания. В Польше и Чехии они быстро стали активными участниками рынка труда, хотя часто и не на самых лучших условиях. В Германии многие получили возможность не спешить с трудоустройством, сконцентрировавшись на семье и адаптации.

Их экономический вклад уже сегодня очевиден и весом в тех странах, которые сделали ставку на быструю трудовую интеграцию. От того, смогут ли эти люди и захотят ли вернуться на родину, будет зависеть и будущее самой Украины. Пока же их опыт Польши и Чехии показал, что даже вынужденная миграция может быть взаимовыгодной для беженцев и принимающих стран.

Для самой Украины это значит, что она потеряла значительную часть трудоспособного населения. И совсем не факт, что адаптировавшись в благополучных странах, уехавшие захотят вернуться.

Те же страны, кто по тем или иным причинам не принял у себя значительный поток украинских мигрантов, остаётся теперь только сожалеть, что упустили возможность оставить у себя квалифицированных работников.