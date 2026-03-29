Украинские беспилотники долетели до Финляндии, где и рухнули

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Опубликовано: 29.03.2026 18:37 , Обновлено: 29.03.2026

Два украинских беспилотника смогли долететь до самой Финляндии. Об этом сообщил премьер страны Петтери Орпо. По его словам, ему доложили о падении двух беспилотников на территории Финляндии.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», - заявил премьер.

Позднее Армия Финляндии опубликовала подробности залета украинских дронов на территорию страны. По данным финских военных, утром 29 марта несколько медленно движущихся целей, предположительно беспилотников, приблизились к территориальным водам. В воздух были подняты истребители F/A-18 для наблюдения и контроля ситуации.

По данным организации «Орпо», Украина наносит удары по российским нефтяным объектам в Ленинградской области и так называемым кораблям теневого флота.

Один из объектов был идентифицировали как украинский дрон AN196 “Лютый” к югу от Коуволы.

“Пилот не применял оружие, чтобы избежать побочного ущерба”, — говорится в сообщении. Позже один из беспилотников упал к северу от города.

По уточненным данным, еще один дрон потерпел крушение. Часть целей в итоге оказалась стаями птиц.

Полиция оцепила место аварии, расположенное к северу от города Коувола на дороге Савистонтье. Город находится примерно в 130 км к северо-востоку от Хельсинки и примерно в 100 км к западу от российской границы.

Напомним, ранее украинские беспилотники падали в странах Балтии (Эстонии и Латвии, а также Литве). По версии спецслужб этих стран они отклонились от маршрута, который вел в Ленинградскую область РФ.