Украинские артисты стали отказываться от участия в новогоднем концерте коллег Зеленского

Опубликовано: 16.11.2025 21:17 , Обновлено: 16.11.2025

Ряд известных украинских артистов объявил об отказе от участия в новогодних концертах студии «Квартал-95», основателем которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По всей видимости, их решение связано со скандалом вокруг одного из совладельцев компании, бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетической отрасли.

«Моего выступления… не будет»: кто отказался от участия

Первой о своём решении сообщила певица KOLA. Она написала в Instagram: «Внимание, моего выступления на Вечернем Квартале 6 и 7 декабря не будет».

Вслед за ней аналогичное заявление сделал хор «Гомін». Его представители лаконично прокомментировали ситуацию: «Поздравляем, друзья! Хор “Гомин” не будет участвовать в концерте Квартал-95».

Тем временем, отмена выступления коснулась и Надежды Дорофеевой. Соответствующее уведомление появилось на странице её фан-клуба. Ранее в числе приглашённых звёзд также значились Монатик, группы KAZKA, «Антитіла» и другие известные украинские и не только артисты.

«Мы не позволим вовлекать себя в политические игры»

В ответ на эту волну отказов руководство «Квартала 95» сделало официальное заявление. В нём, в частности, сообщается, что на благотворительных концертах, которые пройдут 6 и 7 декабря, не будет ни одного приглашённого артиста.

В студии объяснили этот шаг нежеланием подвергать коллег «лишнему информационному давлению». При этом в своём пространном обращении организация попыталась дистанцироваться от скандала. «Мы не позволим вовлекать себя в политические игры или манипуляции. У нас нет причастности ни к каким бизнесам наших акционеров», — утверждают представители «Квартала 95».

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Что известно о деле «Мидас»?

Операцию «Мидас» ведёт Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Там подозревают группу высокопоставленных чиновников и лиц из окружения Зеленского в организации схемы хищения средств в энергетической отрасли на общую сумму около 100 миллионов долларов. Одним из фигурантов считается бизнесмен Тимур Миндич.

В свою очередь, президент Украины настаивает, что не знал про коррупцию и призвала следственные органы довести дело до конца и найти всех виновных.

Кто такой Тимур Миндич?

Тимур Миндич — бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95», в которой когда-то работал и Владимир Зеленский. Его назвали «теневым куратором» энергетического сектора Украины. По данным СМИ, после начала расследования он покинул Украину, используя израильский свой паспорт. [/inf]

«То, что раньше было слухами, теперь подтверждается фактами»

Скандал вокруг Тимура Миндича уже возымел серьёзные последствия для офиса президента Украины. Владимир Зеленский, который ранее был одним из основателей студии, даже ввёл санкции против бизнесмена, своего бывшего соратника и близкого друга. К тому же, по требованию главы государства, свои посты покинули министр юстиции и министр энергетики.

Активистка Татьяна Шевчук из украинского Центра противодействия коррупции прокомментировала ситуацию. Она заявила: «То, что раньше было слухами, теперь подтверждается фактами. Мы давно слышали, что Тимур Миндич — теневой куратор энергетического сектора».

Тем не менее, в самой студии настаивают, что Миндич, имея юридическую связь с компанией, не участвует в её деятельности и не влияет на творческий процесс. Однако скандал уже привёл к закрытию юмористического YouTube-канала Stadium Family, 75% которого принадлежали Миндичу.